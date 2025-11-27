Vorwürfe gegen Wilhelm: So läuft die externe Prüfung ab

Eine Koblenzer Kanzlei prüft seit einiger Zeit anonyme Vorwürfe gegen das Landeskrankenhaus und gegen seinen Geschäftsführer Alexander Wilhelm. Wie die Untersuchung der Kanzlei genau abläuft, wurde im Gesundheitsausschuss erläutert.
Eine Koblenzer Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzlei prüft seit einiger Zeit anonym vorgebrachte Vorwürfe gegen den Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz, Alexander Wilhelm. Ende Oktober war durch Medienberichte bekannt geworden, dass der größte Krankenhausträger im psychiatrisch-psychotherapeutischen und neurologischen Bereich im Land auf ein Jahresdefizit im zweistelligen Millionenbereich zusteuere.