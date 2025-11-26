Forderung der Polizei in RLP
„Die Drohnenabwehr duldet keinen Aufschub“
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Rheinland-Pfalz sagt: „Die Drohnenabwehr duldet keinen Aufschub“.
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Rheinland-Pfalz fordert Tempo beim Thema Drohnenabwehr. Unsere Zeitung hat mit dem GdP-Landesvize nun über Sichtungen in Rheinland-Pfalz und moderne Abwehrdrohnen gesprochen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Rheinland-Pfalz hat das bundesweite Symposium „Drohnenabwehr“ in Mainz in einer aktuellen Pressemitteilung als „wichtigen und notwendigen Impuls, die operative Abwehrfähigkeit gegen unbemannte Luftfahrtsysteme entschlossen weiterzuentwickeln“ bewertet.

