Krankenhaus wird geschlossen
Letzte Patienten verlassen Klinik in Remagen
Das Krankenhaus in Remagen wird geschlossen, mehr als 140 Menschen verlieren ihren Job. Der Investor plant dennoch einen Neustart.
Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Das Krankenhaus Maria Stern in Remagen schließt, die Verhandlungen mit einem Investor über einen Weiterbetrieb des Klinikstandorts sind gescheitert. Kritik kommt von der Links-Partei, Gesundheitsminister Hoch bedauert die Entwicklung. 

Lesezeit 1 Minute
Remagen. Die Schließung des Krankenhauses Maria Stern in Remagen ist endgültig: Der Standort im Verbund mit dem Linzer Franziskus-Krankenhaus wird geschlossen. Die letzten Patienten werden voraussichtlich am 28. November entlassen. Insgesamt 143 Kündigungen – davon 118 in Remagen, 25 in Linz – wurden ausgesprochen.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzKrankenhauskrise

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten