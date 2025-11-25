Krankenhaus wird geschlossen Letzte Patienten verlassen Klinik in Remagen Anke Mersmann

Judith Schumacher 25.11.2025, 16:04 Uhr

i Das Krankenhaus in Remagen wird geschlossen, mehr als 140 Menschen verlieren ihren Job. Der Investor plant dennoch einen Neustart. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Das Krankenhaus Maria Stern in Remagen schließt, die Verhandlungen mit einem Investor über einen Weiterbetrieb des Klinikstandorts sind gescheitert. Kritik kommt von der Links-Partei, Gesundheitsminister Hoch bedauert die Entwicklung.

Remagen. Die Schließung des Krankenhauses Maria Stern in Remagen ist endgültig: Der Standort im Verbund mit dem Linzer Franziskus-Krankenhaus wird geschlossen. Die letzten Patienten werden voraussichtlich am 28. November entlassen. Insgesamt 143 Kündigungen – davon 118 in Remagen, 25 in Linz – wurden ausgesprochen.







