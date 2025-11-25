Letzte Patienten verlassen Klinik in Remagen

Das Krankenhaus Maria Stern in Remagen schließt, die Verhandlungen mit einem Investor über einen Weiterbetrieb des Klinikstandorts sind gescheitert. Kritik kommt von der Links-Partei, Gesundheitsminister Hoch bedauert die Entwicklung.
Remagen. Die Schließung des Krankenhauses Maria Stern in Remagen ist endgültig: Der Standort im Verbund mit dem Linzer Franziskus-Krankenhaus wird geschlossen. Die letzten Patienten werden voraussichtlich am 28. November entlassen. Insgesamt 143 Kündigungen – davon 118 in Remagen, 25 in Linz – wurden ausgesprochen.