Prümtal-Camping auf Platz eins
Das sind die beliebtesten Campingplätze in RLP
Rheinland-Pfalz zählt zu den beliebtesten Ausflugsorten in Deutschland. Gleich zwölf der beliebtesten Campingplätze stammen aus der Region.
Georg Wendt. picture alliance/dpa

In der Eifel, an Rhein und Mosel, in der Pfalz und mehr: Camper wissen Rheinland-Pfalz zu schätzen – mehr als drei Millionen Übernachtungen gab es im Jahr 2024. Der ADAC hat die beliebtesten Campingplätze gekürt. 

Lesezeit 2 Minuten
Rheinland-Pfalz zählt zu den beliebtesten Ausflugsorten für Naturfreunde in Deutschland. Unter den bundesweit 100 beliebtesten Campingplätzen befinden sich gleich zwölf aus unserem Bundesland. Nur drei Bundesländer können mehr Camping-Plätze in der deutschlandweiten Liste vorweisen: Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzFreizeit

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten