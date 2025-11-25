Bericht bis Jahresende fertig
Vorwürfe gegen Wilhelm: Erste Ergebnisse vorgestellt
Der Altbau der Rhein-Mosel-Fachklinik, der größten Einrichtung des Landeskrankenhauses mit mehr als 1000 Betten. Es ist der größte Klinikverbund im psychiatrischen, psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz. Nach aktuellen Prognosen wird für alle Standorte des Landeskrankenhauses ein Defizit in diesem Jahr erwartet.
Thomas Frey/dpa

Eine externe Koblenzer Kanzlei prüft anonyme Vorwürfe gegen das Landeskrankenhaus und gegen seinen Geschäftsführer Alexander Wilhelm. Im Gesundheitsausschuss des Mainzer Landtags wurden erste Ergebnisse präsentiert – und der weitere Fahrplan. 

Die von einer Koblenzer Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzlei vorgenommenen Untersuchungen zu anonymen Vorwürfen gegen den Geschäftsführer des in finanzielle Turbulenzen geratenen Landeskrankenhauses sind weit fortgeschritten, allerdings noch nicht abgeschlossen.

