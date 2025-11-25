Vorwürfe gegen Wilhelm: Erste Ergebnisse vorgestellt

Eine externe Koblenzer Kanzlei prüft anonyme Vorwürfe gegen das Landeskrankenhaus und gegen seinen Geschäftsführer Alexander Wilhelm. Im Gesundheitsausschuss des Mainzer Landtags wurden erste Ergebnisse präsentiert – und der weitere Fahrplan.
Die von einer Koblenzer Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzlei vorgenommenen Untersuchungen zu anonymen Vorwürfen gegen den Geschäftsführer des in finanzielle Turbulenzen geratenen Landeskrankenhauses sind weit fortgeschritten, allerdings noch nicht abgeschlossen.