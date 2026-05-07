Wer sind die neuen Gesichter der schwarz-roten Landesregierung, die ab dem 18. Mai Rheinland-Pfalz regiert? Das Warten auf das Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) geht weiter – vermutlich nicht nur heute.
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Wann öffnet sich in Mainz der Vorhang für die neuen Gesichter der Großen Koalition? Wann stellen CDU und SPD ihre neuen Ministerinnen und Minister vor, die gemeinsam mit dem designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) die schwarz-rote Landesregierung bilden und das Land führen werden?