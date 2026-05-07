Warten auf neue RLP-Minister
Vorstellung der Regierungsmannschaft verschiebt sich
Am Mittwoch unterzeichneten der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (links) und Noch-Regierungschef Alexander Schweit
Am Mittwoch unterzeichneten der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (links) und Noch-Regierungschef Alexander Schweitzer (rechts) den Koalitionsvertrag von CDU und SPD. Fest steht: Schweitzer ist bereits zum neuen SPD-Fraktionschef gewählt worden, Schnieder soll am 18. Mai zum Ministerpräsidenten bestimmt werden.
Hannes P. Albert/dpa

Wer sind die neuen Gesichter der schwarz-roten Landesregierung, die ab dem 18. Mai Rheinland-Pfalz regiert? Das Warten auf das Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) geht weiter – vermutlich nicht nur heute.

Lesezeit 2 Minuten
Wann öffnet sich in Mainz der Vorhang für die neuen Gesichter der Großen Koalition? W﻿ann stellen CDU und SPD ihre neuen Ministerinnen und Minister vor, die gemeinsam mit dem designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) die schwarz-rote Landesregierung bilden und das Land führen werden?

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