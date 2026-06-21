80 Prozent der Mietwohnungen in Rheinland-Pfalz gehören Privatpersonen. Doch immer mehr von ihnen verlieren die Lust am Vermieten. Der Eigentümerverband Haus & Grund spricht von Gängelung und einer dramatischen Situation. Und das zum 75. Jubiläum.
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Grundsteuerreform, Heizungsgesetz, Mietrechtsreform: Immer wieder setzt der Verband Haus & Grund bei Themen wie diesen Nadelstiche im Interesse seiner Mitglieder, also der Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer. Mehr als 40.000 Mitglieder hat allein der Landesverband Rheinland-Pfalz, der in diesem Jahr 75 Jahre alt wird.