RLP-Verband wird 75 Jahre alt Haus & Grund fordert Ende der Gängelung von Vermietern Tim Kosmetschke 21.06.2026, 06:00 Uhr

i Haus & Grund spricht von "politischen Überbietungswettkämpfen, wer die private Vermietung mehr gängelt" - auch in Rheinland-Pfalz. Im Gespräch mit unserer Zeitung beschreibt der Landesvorsitzende Christoph Schöll die Situation als dramatisch. Rechte Feierlaune wolle daher nicht aufkommen - der Landesverband wird 75 Jahre alt. Frank Molter. picture alliance/dpa

80 Prozent der Mietwohnungen in Rheinland-Pfalz gehören Privatpersonen. Doch immer mehr von ihnen verlieren die Lust am Vermieten. Der Eigentümerverband Haus & Grund spricht von Gängelung und einer dramatischen Situation. Und das zum 75. Jubiläum.

Grundsteuerreform, Heizungsgesetz, Mietrechtsreform: Immer wieder setzt der Verband Haus & Grund bei Themen wie diesen Nadelstiche im Interesse seiner Mitglieder, also der Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer. Mehr als 40.000 Mitglieder hat allein der Landesverband Rheinland-Pfalz, der in diesem Jahr 75 Jahre alt wird.







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