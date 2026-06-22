Konzert auf der Loreley Sarah Connor: Ein Liebesbeweis an das Menschsein Christian Kunst 22.06.2026, 13:42 Uhr

i Lässt sich den Mund nicht verbieten: Sarah Connor auf der Loreley-Bühne Jörg Niebergall

Sie wird immer wieder im Netz angefeindet – für ihre politischen Statements oder weil sie einfach Klartext redet: Popstar Sarah Connor nimmt auch auf der Loreley kein Blatt vor den Mund. Über eine starke Frau, die berührt und musikalisch überzeugt.

Gerade als es sich der müde Halbmond oberhalb der Loreley-Bühne gemütlich gemacht hat, als die schweißtreibende Sonne des Tages der kühlenden Nacht gewichen ist und als viele der Tausenden Gäste schon auf dem Weg zur zweiten Halbzeit des deutschen WM-Spiels gegen die Elfenbeinküste sind, überrascht sie Sarah Connor noch ein letztes Mal an diesem Abend.







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