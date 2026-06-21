Platz 3 für die Fußall-Nationalmannschaft der Winzer bei der Vino-Euro – und schon steht das nächste große Spiel bevor. In Berlin heißt es: Weinelf gegen FC-Bundestag. Winzer gegen Politiker. Doch dabei geht’s nicht nur um Tore.
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Kaum zurück von der Vino-Euro steht für die Weinelf schon das nächste große Ereignis auf dem Spielplan. Für sie geht es nämlich bald schon nach Berlin. Dort tritt die Fußball-Nationalmannschaft der Winzer gegen die Nationalmannschaft des Deutschen Bundestags an.