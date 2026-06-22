Schwarz-Rot-Gold auf Flaschen?
„Deutschlanddeckel“ stößt nicht nur auf Gegenliebe
In Österreich tragen Weine ab einer bestimmten Qualitätsstufe die Nationalfarben auf der Kapsel. Jetzt wird in Deutschland eine
In Österreich tragen Weine ab einer bestimmten Qualitätsstufe die Nationalfarben auf der Kapsel. Jetzt wird in Deutschland eine ähnliche Idee diskutiert - um den schwächelnden Absatz hiesiger Weine anzukurbeln. Doch aus der Winzerschaft kommen eher skeptische Signale.
Loes Kieboom - stock.adobe.com

Eine schwarz-rot-goldene Banderole als Erkennungszeichen für deutsche Erzeugnisse auf Weinflaschen: Die Idee aus Unionskreisen wird eifrig und mitunter kontrovers diskutiert. Aus der Winzerschaft kommen skeptische Signale. Gilt regional vor national?

Lesezeit 4 Minuten
Stolz tragen die Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM die Nationalfarben – geht es Weinflaschen aus Deutschland bald genauso? Mit dem Vorschlag, dem Beispiel Österreichs zu folgen und Weine aus deutschen Landen per schwarz-rot-goldener Banderole kenntlich zu machen, haben Unionspolitiker zumindest eine Debatte losgetreten.

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Rheinland-PfalzWeinbau

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