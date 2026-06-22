Eine schwarz-rot-goldene Banderole als Erkennungszeichen für deutsche Erzeugnisse auf Weinflaschen: Die Idee aus Unionskreisen wird eifrig und mitunter kontrovers diskutiert. Aus der Winzerschaft kommen skeptische Signale. Gilt regional vor national?
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Stolz tragen die Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM die Nationalfarben – geht es Weinflaschen aus Deutschland bald genauso? Mit dem Vorschlag, dem Beispiel Österreichs zu folgen und Weine aus deutschen Landen per schwarz-rot-goldener Banderole kenntlich zu machen, haben Unionspolitiker zumindest eine Debatte losgetreten.