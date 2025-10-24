Kostenloser Online-Vortrag
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sind Thema 
Was ist für eine Vorsorgevollmacht wichtig? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines kostenlosen Online-Vortrags unserer Zeitung.
Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

In einem kostenlosen, von unserer Zeitung veranstalteten Online-Vortrag informiert die Notarkammer Koblenz zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.  

Lesezeit 1 Minute
Worauf es bei Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen ankommt, darüber informiert die Notarkammer Koblenz am Montag, 10. November, in einem kostenlosen Online-Vortrag. Veranstaltet wird er von unserer Zeitung in Kooperation mit der Notarkammer für unsere Leserinnen und Leser.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzGesundheit

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten