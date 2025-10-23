Urteil am Landgericht Messerattacke mitgeplant: Vier Jahre Gefängnis 23.10.2025, 10:00 Uhr

i Im Koblenzer Stadtteil Rauental gab es im März eine Messerattacke auf einen Dealer. Die Polizei sperrte den Bereich damals ab. Doris Schneider

Nach einer Messerattacke im März im Rauental ist am Landgericht nun ein Urteil gefallen. Im Fokus des nun beendeten Prozesses standen Gebietsstreitigkeiten rivalisierender Dealerbanden aus Luxemburg, die auch in Koblenz Kokain verkaufen.

Der Prozess um eine Messerattacke im März unter konkurrierenden Dealern in Koblenz-Rauental ist am Landgericht durch ein Urteil beendet worden. Ein 28-jähriger Albaner, der in Koblenz als Läufer für seinen Boss Koks verkauft hatte, ist wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden.







