Jubel im „Spiel 77" Lotto-Millionengewinn geht in den Kreis MYK

i Ein Tipper aus dem Kreis MYK hat 1,37 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Tom Weller. picture alliance/dpa

Wenn er wollte, könnte sich ein Mensch aus dem Kreis Mayen-Koblenz jetzt circa zehn nagelneue Porsche 911 Carrera kaufen. Denn er gewann im Lotto 1,37 Millionen Euro. Nicht der erste Millionengewinn in RLP in diesem Jahr.

Zum fünften Mal geht ein Lotto-Millionengewinn in diesem Jahr nach Rheinland-Pfalz: Ein Tipper aus dem Kreis Mayen-Koblenz hatte bei der Ziehung am vergangenen Samstag die komplette Losnommer im „Spiel 77“ richtig und darf sich nun über einen Gewinn in Höhe von 1,37 Millionen Euro freuen.







