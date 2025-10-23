Jubel im „Spiel 77“: Lotto-Millionengewinn geht in den Kreis MYK
Jubel im „Spiel 77“
Lotto-Millionengewinn geht in den Kreis MYK
Wenn er wollte, könnte sich ein Mensch aus dem Kreis Mayen-Koblenz jetzt circa zehn nagelneue Porsche 911 Carrera kaufen. Denn er gewann im Lotto 1,37 Millionen Euro. Nicht der erste Millionengewinn in RLP in diesem Jahr.
Lesezeit 1 Minute
Zum fünften Mal geht ein Lotto-Millionengewinn in diesem Jahr nach Rheinland-Pfalz: Ein Tipper aus dem Kreis Mayen-Koblenz hatte bei der Ziehung am vergangenen Samstag die komplette Losnommer im „Spiel 77“ richtig und darf sich nun über einen Gewinn in Höhe von 1,37 Millionen Euro freuen.