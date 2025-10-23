Kritik am Geschäftsführer Landeskrankenhaus gerät in finanzielle Schieflage Tim Kosmetschke

Marian Ristow 23.10.2025, 16:37 Uhr

i Der Eingangsbereich der Rhein-Mosel-Fachklinik, der größten Einrichtung des Landeskrankenhauses mit mehr als 1000 Betten. Der Krankenhausverbund ist in finanzielle Schieflage geraten. Welche Rolle spielen interne Probleme dabei? Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Rhein-Mosel-Fachklinik und die Klinik Nette-Gut sind Teil des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz. Aus dem Krankenhausträger dringen nun alarmierende Nachrichten: Ein Millionenverlust droht – und es gebe Managementprobleme. Was dahintersteckt.

Erneut gerät ein rheinland-pfälzischer Krankenhausträger in finanzielle Schieflage – und zwar ein gewaltiges Schwergewicht: Das Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz steuert auf einen Jahresverlust in Höhe von 14 Millionen Euro zu, wie aus einem Bericht des Südwestrundfunks (SWR) hervorgeht.







Artikel teilen

Artikel teilen