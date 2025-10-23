Hohe Summen, viele Verfahren Fall Karin Weißenfels: Um jede Akte wird gestritten Michael Illjes

Anne Stollenwerk 23.10.2025, 17:00 Uhr

i Die Betroffene Karin Weißenfels ist beharrlich. Sie führt zig Verfahren gegen die katholische Kirche und fühlt sich selbst manchmal wie "eine Kriminalistin" in ihrem eigenen Fall. Denn sie kämpft bereits seit mehr als zwanzig Jahren um Aufarbeitung. Tobias Siggelkow

Karin Weißenfels will an ihre Daten. Dafür musste die Missbrauchsbetroffene mehr als 200.000 Euro in Anwaltskosten investieren. Denn: Die Kirche blockt. Was Beschwerden bei den Kontrollbehörden bringen und warum ihre Anwälte von Täterschutz sprechen.

Ein Zimmer voller Schränke, die Schränke voller Ordner, die Ordner voller Akten, die Akten voller schwarzer Balken. Karin Weißenfels (Pseudonym) sitzt auf dem Bürostuhl in ihrer kleinen Dachgeschosswohnung – umgeben von ihrer Vergangenheit. Auf ihrem Eckschreibtisch und in den Schubladen stapeln sich Notizen.







Artikel teilen

Artikel teilen