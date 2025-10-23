Karin Weißenfels will an ihre Daten. Dafür musste die Missbrauchsbetroffene mehr als 200.000 Euro in Anwaltskosten investieren. Denn: Die Kirche blockt. Was Beschwerden bei den Kontrollbehörden bringen und warum ihre Anwälte von Täterschutz sprechen.
Ein Zimmer voller Schränke, die Schränke voller Ordner, die Ordner voller Akten, die Akten voller schwarzer Balken. Karin Weißenfels (Pseudonym) sitzt auf dem Bürostuhl in ihrer kleinen Dachgeschosswohnung – umgeben von ihrer Vergangenheit. Auf ihrem Eckschreibtisch und in den Schubladen stapeln sich Notizen.