Drei Tage lang ist Mainz das politische Zentrum Deutschlands. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat seine Amtskollegen zur Konferenz geladen. Neben der Politik gibt’s viele Fotos, Essen und Theater. Der Glanz hat seinen Preis.
Lesezeit 3 Minuten
Große schwarze Limousinen steuern am Donnerstagmorgen das weiträumig abgesperrte Mainzer Staatstheater an. Um das Absperrband haben sich einige Schaulustige versammelt. Sie beobachten, wie zunächst Personenschützer aussteigen. Dann folgen bekannte Köpfe wie Söder, Wüst, Kretschmann und zehn weitere Länderchefs.