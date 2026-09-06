Speyer (dpa/lrs) – Amtsinhaberin Stefanie Seiler hat die Oberbürgermeisterwahl in Speyer nach vorläufigen Angaben gewonnen. Wie die pfälzische Stadt mitteilte, entfielen auf die SPD-Politikerin 56,3 Prozent der Stimmen. Ihr Konkurrent Mike Oehlmann, der von FDP, CDU und den Freien Wählern unterstützt worden war, enthielt demnach 43,7 Prozent der Stimmen. Rund 36.000 Bürgerinnen und Bürger waren zur Wahl aufgerufen. Die 44 Jahre alte Stefanie Seiler ist seit 2019 Oberbürgermeisterin der Domstadt am Rhein.

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