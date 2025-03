Am 20. März ist astronomischer Frühlingsbeginn – und wie bestellt, sind die Temperaturen etwas nach oben geklettert. Wie wäre es also mit einem Ausflug in die Natur? Wer dabei gern tierische Gesellschaft hat, für den hat Rheinland-Pfalz Tourismus ein paar Tipps zusammengetragen, an welchen Orten man gut Tiere beobachten oder diese gleich mit auf seine Wanderung nehmen kann. Hier ein paar Vorschläge für das Rhein- und Lahntal, die Eifel und den Hunsrück:

1Schmetterlingsgarten Sayn: Die Adelsfamilie von Sayn-Wittgenstein-Sayn hatte schon immer eine Vorliebe für die Natur, schreibt Rheinland-Pfalz Tourismus. Fürst Alexander und Fürstin Gabriela erfüllten sich einen Traum und schufen einen Garten der Schmetterlinge. Bis heute ist der 1987 entstandene Schmetterlingsgarten eine der großen Attraktionen im Schlosspark von Sayn in Bendorf am Rhein. Eine Vielzahl von exotischen Faltern, so die Touristiker, fliegt dort in Glashallen frei umher – eine seltene Gelegenheit, die farbenprächtigen Tiere aus der Nähe zu beobachten. Außerdem dort zu sehen: chinesische Zwergwachteln, Leguane, Koi-Karpfen und Schildkröten. Einen ungewöhnlichen Kontrast zu Flora und Fauna, schreibt Rheinland-Pfalz Tourismus, bieten wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Künstler. Das Fazit der Tourismusexperten: ein ungewöhnlicher Lernort für alle zoologisch interessierten Besucher. Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen gibt auf der Internetseite des Fürstenschlosses unter: www.ku-rz.de/schmetterling

i Der rund elf Kilometer lange Premiumwanderweg Lahnweinstieg lockt Wanderer durch sein alpines Klettergefühl an. Verstärkt wird dieses laut Rheinland-Pfalz Tourismus durch ausgewilderte, frei laufende Ziegen. Dominik Ketz / Lahntal Tourismus Verband e.V.

2Wilde Ziegen am Lahnweinstieg: Der rund elf Kilometer lange Premiumwanderweg Lahnweinstieg in den Weinbergslagen von Obernhof und Weinähr wartet mit allem auf, was ein Wanderherz höherschlagen lässt, urteilt Rheinland-Pfalz Tourismus. Mit einer guten Wegeführung, informativen Installationen am Wegesrand, spektakulären Aussichten und dem Gefühl von Abenteuer locke dieser Rundwanderweg ins Lahntal. Das alpine Klettergefühl, schreiben die Touristiker, wird von ausgewilderten, frei laufenden Ziegen verstärkt. Diese fühlten sich in der steinernen Welt oberhalb des Lahntals richtig wohl. Die Ziegen gehörten ursprünglich einem Landwirt aus der Umgebung, erklärt Rheinland-Pfalz Tourismus. Nach dessen Tod wurden sie freigelassen und siedelten sich entlang des Lahnweinstiegs an. Weitere Infos zur Wanderroute bietet der Tourenplaner Rheinland-Pfalz online unter: www.ku-rz.de/ziege

i In der Schönecker Schweiz nahe der Eifelstadt Prüm kann man mit Lamas wandern. Angeboten werden auch spezielle Themenwanderungen, wie eine Tour bei Vollmond. Ansgar Baums/eifenomaden

3 Lama-Trekking in der Eifel: Eine kurze Einführung, ein erstes Beschnuppern: Bevor es durch die schöne Natur in der Eifel geht, möchten die Lamas und Alpakas ihre Besucher erst einmal kennenlernen. Kurze Wanderungen, längere Touren mit Weidezeit für die Tiere oder Halbtagestouren durch die Schönecker Schweiz werden beispielsweise von den Eifelnomaden in Schönecken angeboten, schreibt Rheinland-Pfalz Tourismus. Zudem gibt es besondere Themenführungen – etwa Vollmondwanderungen und Lama-Dates zu zweit. Die ruhige Art der Lamas und Alpakas, so die Touristiker, macht es Besuchern einfach, mit den Tieren in der Natur unterwegs zu sein. Auf der Internetseite von Rheinland-Pfalz Tourismus finden sie dieses und ähnliche Angebote unter: www.ku-rz.de/lamas sowie www.ku-rz.de/alpakatour

i Im Tier-Erlebnisparks in Bell leben mehr als 20 Siberian Huskys. Immer samstags kann man mit den Schlittenhunden auf Wanderung gehen. Gabriele Frijio / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

4Huskys im Tier-Erlebnispark Bell: Im 700 Quadratmeter großen Huskygehege des Tier-Erlebnisparks in Bell leben mehr als 20 Siberian Huskys. Die Schlittenhunde wurden aus zweiter Hand übernommen und haben im Park ein neues Zuhause in einem Rudel mit viel Platz gefunden, schreibt Rheinland-Pfalz Tourismus. Immer samstags kann man mit den nordischen Hunden auf Wanderung gehen. Die Wanderungen, so die Touristiker, finden in der Regel um 9 Uhr statt. Die Tour dauert zwei Stunden, eine Anmeldung ist erforderlich. Die Huskys seien agil und sehr sozial eingestellt. Außerdem besitzen sie einen ausgezeichneten Orientierungssinn, erklären die Touristiker, durch den sie nie von bekannten Wegen abkommen. Weitere Infos und Preise gibt es auf der Internetseite des Tier-Erlebnisparks unter www.ku-rz.de/huskyred, csa