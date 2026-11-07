Mehr Hidden Champions in der Wirtschaft - das soll die Innovationsagentur nach dem Willen von Ministerpräsident Schnieder erreichen. Sie bringt dafür Start-ups und Unternehmen zusammen.

Mainz (dpa/lrs) – Pharma, Produktion, aber auch Defense: Die Palette der Start-ups, die mit Unterstützung der Innovationsagentur in Rheinland-Pfalz Investoren, Kunden oder Partner suchen, ist breit. Zugleich ist der Anspruch an die 2023 unter der Ampel-Regierung gegründete Landesgesellschaft hoch.

Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) will mit Unterstützung der Innovationsagentur die Zahl der Hidden Champions im Land erhöhen – das sind meist mittelständische Unternehmen, die in ihrer Nische weltweit Marktführer, in der breiten Öffentlichkeit aber kaum bekannt sind. Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) spricht von einem Aushängeschild für das Bundesland.

Drohnen für Aufklärung und Verteidigung

Rund 600 Start-ups gibt es derzeit laut Innovationsagentur im Land. Eins davon ist die Hyperion Aerial Intelligence GmbH aus dem Westerwald. Gründer Philipp Stierle sucht einen Investor, um den Prototypen seiner Drohnen im ersten Quartal 2027 in die Luft zu bekommen.

Die Drohnen könnten mit einer fünf Kilogramm schweren Ladung bis zu 6,5 Stunden fliegen und bei einer Nutzlast von einem Kilo sogar bis zu 9,5 Stunden, berichtet Stierle, der auch Geschäftsführer des Softwareentwicklungsunternehmens ist. Er sieht die senkrecht startenden Drohnen seines Start-ups vor allem in der Aufklärung – aber nicht nur. Auch ein militärischer Einsatz sei vorstellbar.

Mitarbeiter in der Produktion schnell und sicher einarbeiten

Mitarbeiter ohne großen Aufwand einarbeiten und dem Unternehmen Wissen sichern – das können Firmen mit Hilfe von Julian Hunds Start-up Montavis aus Kaiserslautern. Es bietet Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen für die Fertigung – mit Hinweisen etwa zur Sicherheit.

Dafür können die Mitarbeiter – ausgestattet mit zwei Kameras am Körper – einfach ihre Arbeit «wie normal machen, ohne etwas zu erklären». Den Rest übernimmt Montavis.

Sinnvoll sei dies vor allem für Unternehmen ab etwa 100 Beschäftigten, sagt Geschäftsführer Hund, dem die Idee zu dem Start-up bei seiner Masterarbeit in der Fertigung eines Druckmaschinenherstellers kam. Es ging um die Digitalisierung von Arbeitsanweisungen – und Hund wurde schnell klar, wie viel wertvolle Zeit sich dadurch sparen lässt, wie er sagt.

Partikel in Produktionsprozessen sichtbar machen

Zement- oder Zuckerproduktion, aber auch Pharmaprodukte: Ingenieur Jonas Schulz macht mit seinem Unternehmen Produktionsprozesse sichtbar, bei denen es auf die Qualität insbesondere von kleinen Partikeln ankommt. Dabei wird die Herstellung mit Hilfe von Messtechnik live aufgenommen und ausgewertet. «Wir bringen Licht ins Dunkel», sagt Schulz. Sichtbar müssten die Partikel allerdings sein, die Herstellung von Glas etwa komme nicht infrage.

Unternehmen könnten mit seiner Messtechnik sowohl Ressourcen als auch Energie sparen – und darüber hinaus den Kristallen live beim Wachsen zusehen, sagt Schulz. Zehn Beschäftigte habe seine Inline Process Solutions GmbH aus Kaiserslautern bereits. Fünf unterschiedliche Geräte für die Partikelmesstechnik seien im Einsatz – nächstes Ziel ist der Einsatz in der Batteriezellenfertigung.

Hightech-Agenda soll Forschung und Wirtschaft zusammenbringen

Forschung und Wirtschaft will die Landesregierung auch enger zusammenbringen – mit einer eigenen Hightech-Agenda und ebenfalls mit Unterstützung der Innovationsagentur und ihrer rund 30 Mitarbeiter. Gelingen soll das unter anderem durch gezielte Förderung, Beratung oder auch Netzwerke. Schwerpunkte seien die im Land stark vertretene Biotechnologie, Künstliche Intelligenz (KI) sowie Quantencomputing.