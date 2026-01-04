Von der Mosel nach Hollywood – sozusagen

Der gebürtige Bernkastel-Kueser Boris T. Duepré kreiert digitale Effekte für Filme und Serien wie „Game of Thrones“ oder „Fast and Furious“. Vor allem bei schnellen Autos lässt er es gerne krachen.
Lesezeit 4 Minuten
Na, hätten Sie sich träumen lassen, dass es einen leibhaftigen Oscar-Preisträger aus Bernkastel-Kues gibt? Ja, wohl wahr, wir sprechen hier von einem der renommiertesten Filmpreise der Welt! Und Boris T. Duepré hat ihn – zumindest auf dem Papier. Denn nicht er alleine hat ihn gewonnen, sondern sein Team, das Spezialeffekte für Filme gestaltet.