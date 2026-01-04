Spezialeffekte im Film Von der Mosel nach Hollywood – sozusagen Ursula Bartz 04.01.2026, 06:00 Uhr

i Boris T. Duepré (geborener Schmidt) in seiner alten Heimat Bernkastel-Kues: Er verriet uns, wie das Spitzhäuschen in einen Harry-Potter-Film gelangte. Boris T. Duepré/TV

Der gebürtige Bernkastel-Kueser Boris T. Duepré kreiert digitale Effekte für Filme und Serien wie „Game of Thrones“ oder „Fast and Furious“. Vor allem bei schnellen Autos lässt er es gerne krachen.

Na, hätten Sie sich träumen lassen, dass es einen leibhaftigen Oscar-Preisträger aus Bernkastel-Kues gibt? Ja, wohl wahr, wir sprechen hier von einem der renommiertesten Filmpreise der Welt! Und Boris T. Duepré hat ihn – zumindest auf dem Papier. Denn nicht er alleine hat ihn gewonnen, sondern sein Team, das Spezialeffekte für Filme gestaltet.







