Neuheit im Fluss bei St. Goar Schwarmkraftwerk im Rhein: Strom ohne Wind und Sonne 15.03.2026, 16:41 Uhr

i Ein Detailblick auf die Energyfische. Mittelfristig sollen 124 dieser kleinen Strömungskraftwerke im Rhein bei St. Goar Strom erzeugen. Energyminer GmbH

Sie sind unscheinbar, aber revolutionär: Im Rhein erzeugen Energyfische rund um die Uhr Strom, ohne Dämme, ohne Lärm – und ohne Auswirkungen auf Flussbewohner. Bei St. Goar wird derzeit ein Schwarmkraftwerk im Fluss installiert. Ein Pilotprojekt

Eine Neuheit der Energiewende kommt ziemlich unauffällig daher. Nicht als Dutzende Meter hohes Windrad, nicht als flächiges Solarpanel, sondern als kompakte, lange, schwarze Konstrukte aus Kunststoff, die kaum sichtbar im fließenden Wasser des Rheins schwimmen: die sogenannten Energyfische.







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