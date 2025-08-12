Vor einem Jahrhundert war rund um Adenau nicht viel – außer herrlicher Natur. Das änderte sich mit dem Bau des 1927 eingeweihten Nürburgrings. Die Erteilung der Baugenehmigung liegt nun genau 100 Jahre zurück. Was man sich damals erhoffte.

Junge Familien, die sich den Traum vom eigenen Häuschen im Grünen erfüllen möchten, kennen das Problem genauso wie der Dax-Konzern, der ein profitables Milliardenprojekt in die Höhe zu ziehen gedenkt: Vor dem ersten Spatenstich muss die ersehnte Baugenehmigung vorliegen. Wie muss das erst vor 100 Jahren gewesen sein? Wenn man noch dazu kein einfaches Haus, sondern gleich eine ganze Rennstrecke bauen wollte? Mitten in die unberührte Natur? Himmel hilf! Irgendwie muss es aber doch funktioniert haben. Denn sonst könnten wir jetzt nicht ein historisches Datum feiern: den 100. Geburtstag der Baugenehmigung für den Nürburgring vom 13. August 1925 nämlich. Dieses Schriftstück in Händen zu halten, war wahrlich kein leichtes Stück Arbeit.

Die Eifel war früh in den Blickpunkt des Automobilrennsports geraten – bereits wenige Jahre nach der Erfindung des Automobils gab es erste Auto- und Motorradrennen, die meist auf ebenen Landstraßen mit großer Entfernung ausgetragen wurden. Die Firma Daimler stieg 1898 als erstes deutsches Unternehmen in den Rennsport ein. Und Kaiser Wilhelm II. wies auf die „nationale Notwendigkeit der Förderung des Rennsports durch die Anlage einer Rennstrecke“ hin. Diese sollte in Taunus, Lüneburger Heide oder Eifel entstehen.

i Am 18. Juni 1927 war nach rund zweijähriger Bauzeit die erste "Gebirgs-, Renn- und Prüfstrecke" eröffnet worden (undatierte Grafik). Die Kosten betrugen rund 15 Millionen Reichsmark. Doch noch wusste kaum jemand etwas mit Streckenabschnitten wie Schwedenkreuz, Fuchsröhre, Kesselchen, Karussell oder Schwalbenschwanz anzufangen. Vor 100 Jahren wurde die Baugenehmigung erteilt. dpa. picture-alliance/ dpa

Die Projekte Taunus und Lüneburger Heide wurden alsbald verworfen, und bereits am 28. Juni 1907 schrieb die in Berlin erscheinende „Automobil-Welt“: „Jetzt spricht alle Welt in dem malerisch gelegenen Eifelstädtchen Adenau davon, dass die Rennbahn in jener Gegend angelegt werden soll.“ Dass die Eifel „mit ihren Hügeln und Gefällen für das geplante Unternehmen sehr zweckdienlich ist, dürfte von Fachleuten nicht bezweifelt werden“.

„Jetzt spricht alle Welt in dem malerisch gelegenen Eifelstädtchen Adenau davon, dass die Rennbahn in jener Gegend angelegt werden soll.“

So stand es 1907 in der „Automobil-Welt“

Doch wie so oft, wenn eine Idee in die Tat umgesetzt werden soll, gab es nicht nur Befürworter, sondern auch Gegner. Man sei, schrieb die „Automobil-Welt“ weiter, geteilter Meinung, „ob die Anlegung einer solchen Rennbahn in der Eifel von Nutzen sein wird.“ Befürchtet werde nämlich auch, „dass die Fußwanderer, die jetzt gern die Eifel nach allen Richtungen durchkreuzen, verscheucht würden.“ Demgegenüber war die Gegenseite der Meinung, dass „die Abhaltung großer, namentlich internationaler Rennen den Verkehr heben wird.“

Im Herbst 1907 berichtete die „Adenauer Zeitung“ von mehreren diskutierten Varianten in der Eifel – von einer Rennstrecke in der Nähe von Aachen, einer über die Höhen zwischen Ahr und Brohlbach, einer zwischen Oberahr und Adenau, einer zwischen Mayen und Daun und einer zwischen Andernach und den Laacher Bergen. Mehrere ausgearbeitete Pläne lägen der Regierung zur Genehmigung vor. Die Rennen sollten auf regulären Landstraßen, teilweise mit Ortsdurchfahrten ausgetragen werden, die nur während des Rennbetriebes gesperrt werden sollten. Man werde diese Pläne dem Kaiser vorlegen. Realisiert aber wurde keine der Ausarbeitungen.

i Die "Grüne Hölle" ist bis heute ein Mythos. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Der folgenschwere Erste Weltkrieg ließ die deutsche Autoindustrie ohnehin in technischen Rückstand zu den ausländischen Konkurrenten gerieten. Es mangelte zudem an einem geeigneten Prüfgelände. Der Begeisterung für den Rennsport aber tat das alles keinen Abbruch. Der ADAC veranstaltete seit 1922 auf einem 33 Kilometer langen Rundkurs über Landstraßen im Raum Nideggen (heute Kreis Düren) eine „Deutsche Tourist Trophy“, die von Tausenden Anhängern besucht wurde. Das Rennen musste 1923 jedoch wegen wirtschaftlicher Not ausfallen, und die Veranstalter überlegten, wie sie die Nachteile eines Rennens über Landstraßen durch eine feste Rennstrecke ausgleichen könnten.

Es folgten Kontakte, Gespräche. Zu den eifrigsten Betreibern gehörten das Kreistagsmitglied Franz Xaver Weber aus Adenau, Hans Pauly, der Gemeinvorsteher von Nürburg, und der Bonner Geschäftsmann Hans Weidenbrück, der Pächter der Nürburger Gemeindejagd. Der gab dann wohl den ideellen Anstoß, indem er formulierte: „Bei Euch auf der Nür­burg ist es so wun­der­schön. Die­se schö­ne Ge­gend ver­dient es wirk­lich, wenn sie ei­nem grö­ße­ren Per­so­nen­kreis be­kannt ge­macht wird. Wenn wir die­ses Ren­nen hier, das auf die Dau­er ge­se­hen auf die­sem Kurs un­mög­lich wird, von Nideg­gen nach Adenau und Nür­burg zie­hen könn­ten, das wä­re wun­der­schön“.

i 100 Jahre Automobilgeschichte in der Eifel: Hier fährt der Italiener Alberto Ascari in seinem Ferrari am 29.07.1951 auf dem 28,3 km langen Kurs des Nürburgringes in der Eifel mit einem Schnitt von 134,8 kmh einem überlegenen Sieg im Rennen um den "Großen Preis von Deutschland" entgegen. dpa. picture alliance / dpa

In behördliche Gänge aber kam der geplante Bau aber erst, nachdem die aufgrund der französischen Besatzung zu diesem Zeitpunkt vakante Adenauer Landratsstelle 1924 durch den 35-jährigen Juristen Otto Creutz kommissarisch besetzt wurde. Von nun an ging alles fast „im Renntempo“ vorwärts. Creutz war kaum zwei Monate im Amt, da stand er bereits der neu gegründeten Ortsgruppe Adenau des ADAC vor. Als Folge ließ er sich, noch bevor er offiziell zum Landrat ernannt worden war, für die Idee einer Rennstrecke im Raum Nürburg und Adenau begeistern.

In, wie es hieß, „vorausschauender Weise“, sprach Creutz sich für den Bau einer „von jedem Verkehr losgelösten großen Gebirgs-, Renn- und Prüfungsstraße“ aus. Von der versprach er sich „die drin­gend not­wen­di­ge gro­ßzü­gi­ge Ver­kehrs­wer­bung für den an land­schaft­li­chen Rei­zen über­rei­chen Kreis Adenau“. Aus Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge sollte eine Prüfungsstraße gebaut werden, die nicht nur dem Rennsport diene, sondern auch „der Au­to­mo­bil­in­dus­trie wert­vol­le Diens­te in der Ver­voll­komm­nung der Mo­tor­fahr­zeu­ge und da­mit der All­ge­mein­heit leis­ten kön­ne“.

i Großer Preis von Deutschland auf dem Nürburgring am 25. Juli 1937. Kurz nach dem Start in der Südkehre liegen im Mercedes-Benz W 125 Hermann Lang (Nr. 16) und der spätere Sieger Rudolf Caracciola (Nr.12) an der Spitze. Dahinter Bernd Rosemeyer und Hans Peter Müller, beide Auto Union, gefolgt von Manfred von Brauchitsch (Mercedes-Benz W 125). Daimler AG

Dem einstimmigen Beschluss durch den Kreistag Adenau vom 18. Mai 1925 folgte am 10. Juli 1925 eine Versammlung auf der Nürburg, bei der die Gegner des Projektes, darunter der Eifelverein, Gelegenheit bekamen, ihre Bedenken aus Gründen des Natur- und Heimatschutzes vorzutragen. Diese aber wurden von den Genehmigungsbehörden als gegenstandslos angesehen, und so nahmen die Dinge ihren Lauf.

Am 13. August 1925 erfolgte die Genehmigung des Baus als „große Notstandsarbeit“ durch das Ministerium. Noch am gleichen Tag folgte die landesbaupolizeiliche Genehmigung. Was daraus entstand, ist ein Mythos, der die Eifel und den Namen der Burg, der über der Rennstrecke thront, in alle Welt getragen hat: die „Grüne Hölle“.

Mit Informationen und Zitaten von der Internetseite www.rheinische-geschichte.lvr.de