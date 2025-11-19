Winzer haben eigene Rezepturen Von Anis bis Zimt: Die Glühweinzeit beginnt 19.11.2025, 06:00 Uhr

i Roter Glühwein gilt als Klassiker - doch weißer Glühwein gewinnt an Beliebtheit, bestätigt das Deutsche Weininstitut. Christoph Schmidt. picture alliance/dpa

Draußen wird es kalt, der Advent steht vor der Tür. So mancher schätzt nun ein Tässchen Glühwein, um sich aufzuwärmen. Das Getränk hat eine lange Tradition, genoss aber nicht immer den besten Ruf. Winzerglühwein hat ihm zu neuem Glanz verholfen.

Die Temperaturen werden wieder winterlich, der Advent rückt näher. Damit beginnt die Jahreszeit des Glühweins – ob rot, weiß oder in der Rosé-Variante. Nicht immer hatte dieses laut Weinrecht „aromatisierte weinhaltige Getränk“ einen guten Ruf – doch der „Winzerglühwein“ hat sich in den vergangenen Jahren zum Qualitätsmerkmal gemausert.







Artikel teilen

Artikel teilen