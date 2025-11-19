Von Anis bis Zimt: Die Glühweinzeit beginnt 

Draußen wird es kalt, der Advent steht vor der Tür. So mancher schätzt nun ein Tässchen Glühwein, um sich aufzuwärmen. Das Getränk hat eine lange Tradition, genoss aber nicht immer den besten Ruf. Winzerglühwein hat ihm zu neuem Glanz verholfen.
Lesezeit 4 Minuten
Die Temperaturen werden wieder winterlich, der Advent rückt näher. Damit beginnt die Jahreszeit des Glühweins – ob rot, weiß oder in der Rosé-Variante. Nicht immer hatte dieses laut Weinrecht „aromatisierte weinhaltige Getränk“ einen guten Ruf – doch der „Winzerglühwein“ hat sich in den vergangenen Jahren zum Qualitätsmerkmal gemausert.