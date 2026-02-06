Hinter den Wahlkampfkulissen Vom Zeugen-Jehovas-Gefühl und Fußball mit Schweitzer Bastian Hauck

Sebastian Stein 06.02.2026, 15:30 Uhr

i Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und SPD-Spitzenkandidat, begrüßt beim Haustürwahlkampf auf dem Kaiserslauterer Betzenberg einen Anwohner. Die RLP-SPD will an 100.000 Haustüren im Land klingeln. Uwe Anspach/dpa

In Rheinland-Pfalz läuft der Wahlkampf vor der Landtagswahl am 22. März 2026 auf Hochtouren. An Hunderttausenden Haustüren wollen die Parteien klingeln. Da kommt es auch zu kuriosen Situationen.

Der SPD-Parteitag Ende Januar ging deutlich kürzer, als die Sozialdemokraten ursprünglich geplant hatten. Es blieb also genug Zeit für die Genossen, um in Kaiserslautern Haustüren abzuklappern. Die Pfalz-Stadt ist bei den Parteien umkämpft. Bei der Bundestagswahl lag die Rechtsaußenpartei im Lautern-Wahlkreis mit knapp 26 Prozent vorne.







