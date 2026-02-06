In Rheinland-Pfalz läuft der Wahlkampf vor der Landtagswahl am 22. März 2026 auf Hochtouren. An Hunderttausenden Haustüren wollen die Parteien klingeln. Da kommt es auch zu kuriosen Situationen.
Der SPD-Parteitag Ende Januar ging deutlich kürzer, als die Sozialdemokraten ursprünglich geplant hatten. Es blieb also genug Zeit für die Genossen, um in Kaiserslautern Haustüren abzuklappern. Die Pfalz-Stadt ist bei den Parteien umkämpft. Bei der Bundestagswahl lag die Rechtsaußenpartei im Lautern-Wahlkreis mit knapp 26 Prozent vorne.