Wie, warum und wo wurde die 32-jährige Eritreerin getötet, deren enthauptete Leiche Ende November in der Nähe von Monreal gefunden wurde? Möglicherweise kommen die Ermittler jetzt entscheidend weiter. Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft.
Lesezeit 2 Minuten
Im Fall der getöteten Eritreerin (32), deren enthauptete Leiche Ende November in der Nähe von Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) gefunden wurde, sind die Ermittler einen großen Schritt weitergekommen: Der dringend tatverdächtige 41-jährige einstige Lebensgefährte der Frau befindet sich seit Freitag in einem deutschen Gefängnis.