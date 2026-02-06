Enthauptete Frauenleiche Getötete Eritreerin: Verdächtiger in deutscher JVA Tim Kosmetschke 06.02.2026, 15:53 Uhr

i Bei Monreal wurde Ende November in einem Wald eine enthauptete Frauenleiche gefunden (Archivbild). Jetzt wurde der Tatverdächtige nach Deutschland gebracht. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Wie, warum und wo wurde die 32-jährige Eritreerin getötet, deren enthauptete Leiche Ende November in der Nähe von Monreal gefunden wurde? Möglicherweise kommen die Ermittler jetzt entscheidend weiter. Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft.

Im Fall der getöteten Eritreerin (32), deren enthauptete Leiche Ende November in der Nähe von Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) gefunden wurde, sind die Ermittler einen großen Schritt weitergekommen: Der dringend tatverdächtige 41-jährige einstige Lebensgefährte der Frau befindet sich seit Freitag in einem deutschen Gefängnis.







