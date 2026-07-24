Gastbeitrag zur Wirtschaft
Vom Wissen zur Stärke: Bildung neu denken im Handwerk
Die Erfahrungen im Handwerk zeigen, dass drei Aspekte von übergeordneter Bedeutung für den Bildungserfolg sind: Sprache, Konzent
Die Erfahrungen im Handwerk zeigen, dass drei Aspekte von übergeordneter Bedeutung für den Bildungserfolg sind: Sprache, Konzentrationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft, schreibt HwK-Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich in seinem Gastbeitrag.
Oliver Berg. picture alliance/dpa

Der Wert der Bildung wird gern in Sonntagsreden beschworen. Was aber wird dafür getan? Es mangelt nicht an Erkenntnis, sondern an Lösungen, die auf Landesebene erfolgen müssen, schreibt HwK-Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich in seinem Gastbeitrag.

Lesezeit 2 Minuten
Die Welt ist aus den Fugen. Krisen häufen sich. Das Gefühl von Ohnmacht fordert Gesellschaften und politische Systeme auf das Äußerste heraus. Lösungen müssen interdisziplinär erfolgen und sich auf fast alle Lebensbereiche erstrecken. Wichtigster Lebensbereich hier ist die Bildung und damit auch der Schlüssel zur Besinnung auf eigene Stärken.
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