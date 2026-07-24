Der Wert der Bildung wird gern in Sonntagsreden beschworen. Was aber wird dafür getan? Es mangelt nicht an Erkenntnis, sondern an Lösungen, die auf Landesebene erfolgen müssen, schreibt HwK-Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich in seinem Gastbeitrag.
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Die Welt ist aus den Fugen. Krisen häufen sich. Das Gefühl von Ohnmacht fordert Gesellschaften und politische Systeme auf das Äußerste heraus. Lösungen müssen interdisziplinär erfolgen und sich auf fast alle Lebensbereiche erstrecken. Wichtigster Lebensbereich hier ist die Bildung und damit auch der Schlüssel zur Besinnung auf eigene Stärken.