Interview mit Matthias Nester Vom Vorstand zum Motor und Botschafter der Region Lars Hennemann 29.04.2026, 06:00 Uhr

i Matthias Nester ist seit 2011 Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz. Jetzt geht er in den Ruhestand. Spuren hinterlässt er auch außerhalb des Kreditinstituts. Berlin&Cramer/Sparkasse Koblenz. Berlin&Cramer

Nach 15 Jahren als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz übergibt Matthias Nester sein Amt jetzt an seinen Nachfolger Jörg Perscheid. Im Interview schildert er, was ihn angetrieben und begeistert hat – und wo man weiterhin mit ihm rechnen darf.

Die Sparkasse Koblenz ist eine der größten Banken im Norden von Rheinland-Pfalz. 15 Jahre lang hat er sie geleitet: Matthias Nester (64). Jetzt verlässt er den Vorstand. Im Abschiedsinterview geht es um die Sparkasse – und um viel mehr. Nester hat auch in die gesamte Region hineingewirkt.







Artikel teilen

Artikel teilen