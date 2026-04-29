Interview mit Matthias Nester
Vom Vorstand zum Motor und Botschafter der Region
Matthias Nester ist seit 2011 Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz. Jetzt geht er in den Ruhestand. Spuren hinterlässt er
Matthias Nester ist seit 2011 Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz. Jetzt geht er in den Ruhestand. Spuren hinterlässt er auch außerhalb des Kreditinstituts.
Berlin&Cramer/Sparkasse Koblenz. Berlin&Cramer

Nach 15 Jahren als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz übergibt Matthias Nester sein Amt jetzt an seinen Nachfolger Jörg Perscheid. Im Interview schildert er, was ihn angetrieben und begeistert hat – und wo man weiterhin mit ihm rechnen darf.

Lesezeit 10 Minuten
Die Sparkasse Koblenz ist eine der größten Banken im Norden von Rheinland-Pfalz. 15 Jahre lang hat er sie geleitet: Matthias Nester (64). Jetzt verlässt er den Vorstand. Im Abschiedsinterview geht es um die Sparkasse – und um viel mehr. Nester hat auch in die gesamte Region hineingewirkt.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten