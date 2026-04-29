Nach 15 Jahren als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Koblenz übergibt Matthias Nester sein Amt jetzt an seinen Nachfolger Jörg Perscheid. Im Interview schildert er, was ihn angetrieben und begeistert hat – und wo man weiterhin mit ihm rechnen darf.
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Die Sparkasse Koblenz ist eine der größten Banken im Norden von Rheinland-Pfalz. 15 Jahre lang hat er sie geleitet: Matthias Nester (64). Jetzt verlässt er den Vorstand. Im Abschiedsinterview geht es um die Sparkasse – und um viel mehr. Nester hat auch in die gesamte Region hineingewirkt.