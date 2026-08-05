Rheinland-Pfalz rühmt sich, das modernste Bestattungsgesetz aller 16 Bundesländer zu haben. Die nicht unbedingt reformfreudige Bestattungsbranche muss sich in Teilen neu erfinden. Wie gut gelingt ihr das? Ein Besuch im Hunsrück.
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Verstorbene kommen in Särge, Särge kommen in die Friedhofserde – oder ins Krematorium und die Urne mit der Asche der Toten kommt dann in die Erde: So lief es im Bestattungswesen eine lange, eine sehr lange Zeit. Doch seitdem im September 2025 das reformierte rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz in Kraft trat, ist alles anders.