Bestattungsunternehmer in RLP
Vom neuen Gesetz kalt erwischt
Stets verfügbar: Zu jeder Zeit können Patrick Merschers Dienste als Bestattungsunternehmer gefragt sein – auch, wenn er gerade a
Stets verfügbar: Zu jeder Zeit können Patrick Merschers Dienste als Bestattungsunternehmer gefragt sein – auch, wenn er gerade auf dem Friedhof in Mittelreidenbach zu tun hat.
Frank Schmidt-Wyk

Rheinland-Pfalz rühmt sich, das modernste Bestattungsgesetz aller 16 Bundesländer zu haben. Die nicht unbedingt reformfreudige Bestattungsbranche muss sich in Teilen neu erfinden. Wie gut gelingt ihr das? Ein Besuch im Hunsrück.

Lesezeit 4 Minuten
Verstorbene kommen in Särge, Särge kommen in die Friedhofserde – oder ins Krematorium und die Urne mit der Asche der Toten kommt dann in die Erde: So lief es im Bestattungswesen eine lange, eine sehr lange Zeit. Doch seitdem im September 2025 das reformierte rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz in Kraft trat, ist alles anders.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWirtschaft
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten