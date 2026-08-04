Die Liste der Kritikpunkte, was beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz schiefläuft, umfasst mehrere Punkte. Dabei geht’s nicht nur um den Präsidenten. Was genau aus der Mitarbeiterschaft bemängelt wird und wie das Amt reagiert.
Lesezeit 6 Minuten
„Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz“, heißt es in einer Pressemeldung des rheinland-pfälzischen Innenministeriums vom 2. Februar 2026, „hat sich in kurzer Zeit zu einem zentralen leistungsfähigen Akteur der Gefahrenabwehr entwickelt, der Prävention, Lagekompetenz, Ausbildung und operative Unterstützung unter einem Dach vereint.