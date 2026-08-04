Dienstwagenflotte der Minister Landesregierung Rheinland-Pfalz setzt auf BMW und Audi Sebastian Stein 04.08.2026, 08:00 Uhr

i Bei den Dienstwagen der Landesregierung dominiert BMW. Doch auch einige Audis sind im Einsatz. Sven Hoppe. picture alliance/dpa

An die Autos von Mitgliedern der Landesregierung werden besondere Anforderungen gestellt. Zum Einsatz kommen Fahrzeuge der Oberklasse. In Rheinland-Pfalz sind es BMWs und Audis, wie unsere Auflistung zeigt. Bei der Antriebsart dominieren Hybride.

Die Mitglieder der rheinland-pfälzischen Landesregierung setzen offensichtlich auf Freude am Fahren und Vorsprung durch Technik, um zwei ältere Werbeslogans zu zitieren: In der aktuellen Dienstwagenflotte von Ministerpräsident Gordon Schnieder sowie den Ministerinnen und Ministern dominieren die Marken BMW und Audi.







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