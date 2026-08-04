Dienstwagenflotte der Minister
Landesregierung Rheinland-Pfalz setzt auf BMW und Audi
Bei den Dienstwagen der Landesregierung dominiert BMW. Doch auch einige Audis sind im Einsatz.
Bei den Dienstwagen der Landesregierung dominiert BMW. Doch auch einige Audis sind im Einsatz.
Sven Hoppe. picture alliance/dpa

An die Autos von Mitgliedern der Landesregierung werden besondere Anforderungen gestellt. Zum Einsatz kommen Fahrzeuge der Oberklasse. In Rheinland-Pfalz sind es BMWs und Audis, wie unsere Auflistung zeigt. Bei der Antriebsart dominieren Hybride.

Lesezeit 1 Minute
Die Mitglieder der rheinland-pfälzischen Landesregierung setzen offensichtlich auf Freude am Fahren und Vorsprung durch Technik, um zwei ältere Werbeslogans zu zitieren: In der aktuellen Dienstwagenflotte von Ministerpräsident Gordon Schnieder sowie den Ministerinnen und Ministern dominieren die Marken BMW und Audi.
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