Die junge Filmauswahl Wenn Steckenpferden Flügel wachsen Claus Ambrosius 05.08.2026, 10:00 Uhr

i Hobby Horsing ist für Sarah und ihre Freundinnen nicht nur ein außergewöhnliches Hobby, sondern macht ihnen auch Mut, ihren eigenen Weg zu gehen. Port au Prince Pictures/Lieblingsfilm, Lars Nitsch

Der RZ-Filmschatz Kids wird am 15. August mit einem Familienfilm rund um eine Trendsportart fortgesetzt: Dann läuft im Odeon-Apollo-Kinocenter Koblenz „Pferd am Stiel“ – eine warmherzige Geschichte über Freundschaft, Mut und Hobby Horsing.

Zusätzlich zur erfolgreichen Reihe RZ-Filmschatz in Koblenz und Bad Kreuznach wird in Zusammenarbeit mit den Filmtheaterbetrieben Klein einmal pro Quartal im Koblenzer Odeon-Apollo-Kinocenter ein außergewöhnlicher Kinderfilm gezeigt. Für den RZ-Filmschatz Kids werden feine und außergewöhnliche Produktionen ausgewählt, die aufgrund ihrer besonderen Geschichte, faszinierenden Charaktere oder herausragenden schauspielerischen Leistungen fesselnde ...







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