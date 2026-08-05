Die junge Filmauswahl 
Wenn Steckenpferden Flügel wachsen
Hobby Horsing ist für Sarah und ihre Freundinnen nicht nur ein außergewöhnliches Hobby, sondern macht ihnen auch Mut, ihren eige
Hobby Horsing ist für Sarah und ihre Freundinnen nicht nur ein außergewöhnliches Hobby, sondern macht ihnen auch Mut, ihren eigenen Weg zu gehen.
Port au Prince Pictures/Lieblingsfilm, Lars Nitsch

Der RZ-Filmschatz Kids wird am 15. August mit einem Familienfilm rund um eine Trendsportart fortgesetzt: Dann läuft im Odeon-Apollo-Kinocenter Koblenz „Pferd am Stiel“ – eine warmherzige Geschichte über Freundschaft, Mut und Hobby Horsing.

Lesezeit 1 Minute
Zusätzlich zur erfolgreichen Reihe RZ-Filmschatz in Koblenz und Bad Kreuznach wird in Zusammenarbeit mit den Filmtheaterbetrieben Klein einmal pro Quartal im Koblenzer Odeon-Apollo-Kinocenter ein außergewöhnlicher Kinderfilm gezeigt. Für den RZ-Filmschatz Kids werden feine und außergewöhnliche Produktionen ausgewählt, die aufgrund ihrer besonderen Geschichte, faszinierenden Charaktere oder herausragenden schauspielerischen Leistungen fesselnde ...
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