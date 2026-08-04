50 Jahre nach dem Feuerunfall
Eifeler Arzt und Ring-Fan erinnert sich an Lauda-Crash
Der Eifeler Arzt und Hobby-Rennfahrer Horst Werner an der Nordschleife: Der Tag des Feuer-Unfalls von Niki Lauda war für den Fac
Der Eifeler Arzt und Hobby-Rennfahrer Horst Werner an der Nordschleife: Der Tag des Feuer-Unfalls von Niki Lauda war für den Facharzt für Unfallchirurgie ein einschneidendes Erlebnis.
Jürgen C. Braun

Der Feuerunfall von Niki Lauda vor 50 Jahren hatte viele Folgen für den Nürburgring. Horst Werner war damals als Streckenposten nahe dabei. Hier erinnert sich der Eifeler Arzt und Hobbyrennfahrer an den Tag, der den Ring für immer veränderte.

Lesezeit 3 Minuten
Es war der Tag, der die Geschichte des Nürburgrings von einer Sekunde auf die andere veränderte wie kein Zweiter. Der Feuer-Unfall Niki Laudas am 1. August 1976 ist auch für den Eifeler Arzt und Hobby-Rennfahrer Horst Werner ein ganz besonderes Datum.
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