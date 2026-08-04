Landräte vermissen Investitionsstrategie des Landes
Wohin mit den Milliarden aus dem Sondervermögen in Rheinland-Pfalz? Landrätinnen, Landräte und Oberbürgermeister aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz stellen beim IHK-Plattformtreffen eine klare Forderung Richtung Mainz.
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Die Landrätinnen, Landräte und Oberbürgermeister aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz fordern eine verbindliche Investitionsstrategie des Landes für die Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Milliardenschwere Investitionen fürs Land stünden in Aussicht.