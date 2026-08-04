Milliarden aus Sondervermögen
Landräte vermissen Investitionsstrategie des Landes
Kommunalpolitikerinnen und -politiker aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz fordern vom Land eine verbindliche Investitionsstrategi
Kommunalpolitikerinnen und -politiker aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz fordern vom Land eine verbindliche Investitionsstrategie des Landes für die Mittel aus dem Sondervermögen. Das wurde beim jüngsten Plattformtreffen der IHK deutlich. Die Teilnehmer (von links): Volker Boch, Arne Rössel, Anke Beilstein, David Langner, Gabriele Wieland, Miroslaw Kowalski, Achim Hallerbach, Susanne Szczesny-Oßing und Fabian Göttlich.
Kerstin Gehring/IHK Koblenz

Wohin mit den Milliarden aus dem Sondervermögen in Rheinland-Pfalz? Landrätinnen, Landräte und Oberbürgermeister aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz stellen beim IHK-Plattformtreffen eine klare Forderung Richtung Mainz.

Lesezeit 2 Minuten
Die Landrätinnen, Landräte und Oberbürgermeister aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz fordern eine verbindliche Investitionsstrategie des Landes für die Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Milliardenschwere Investitionen fürs Land stünden in Aussicht.
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