Machtverlust nach 35 Jahren
Fünf Gründe, warum die SPD die RLP-Wahl verloren hat
Alexander Schweitzer ließ sich als SPD-Spitzenkandidat und amtierender Ministerpräsident lange Zeit für seine ersten öffentliche
Alexander Schweitzer ließ sich als SPD-Spitzenkandidat und amtierender Ministerpräsident lange Zeit für seine ersten öffentlichen Worte – im SPD-Fraktionssaal wurde er am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr mit langem Applaus empfangen.
Boris Roessler/dpa

Nach mehr als drei Jahrzehnten fliegt die rheinland-pfälzische SPD aus der Mainzer Staatskanzlei. Die Genossen sehen die Schuld dafür in Berlin. Das greift aber viel zu kurz. Eine Analyse.

Lesezeit 3 Minuten
Rudolf Scharping, Kurt Beck, Malu Dreyer: Über drei Jahrzehnte führten SPD-Politiker das Land. Am Sonntagabend ist diese Ära zu Ende gegangen. Der kommende Ministerpräsident wird Gordon Schnieder heißen – und er ist Christdemokrat. Bis kurz vor Schluss schien es, als könnte die CDU selbst kaum glauben, dass sie nach 35 Jahren den Machtwechsel in Rheinland-Pfalz schaffen würde.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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