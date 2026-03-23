Meinung zur Landtagswahl Echte Nähe schlägt jede Wohlfühl-Blase Lars Hennemann 23.03.2026, 17:00 Uhr

i Chefredakteur Lars Hennemann Jens Weber/MRV

Rheinland-Pfalz hat gewählt, und vor allem die SPD steht vor einem Scherbenhaufen. Das ist schwer zu verkraften, aber es kann gelingen. Wenn die Partei nun (endlich) ehrlich zu sich ist und damit auch den Menschen im Land, kommentiert Lars Hennemann.

Wir haben nach dem für die Sozialdemokraten arg enttäuschenden Wahlergebnis des Wochenendes eine weitere schlechte Nachricht für Bärbel Bas und Lars Klingbeil: Es ist den Menschen in Rheinland-Pfalz weitaus weniger wichtig, wer bei der SPD in Berlin künftig weiterhin etwas zu sagen hat oder auch nicht mehr, als dass endlich die Themen vor den Haustüren der Wählerinnen und Wähler gelöst werden.







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