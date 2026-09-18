Pendler, Besucher und Einwohner der Domstadt brauchen voraussichtlich eine Menge Geduld. Eine zentrale Achse muss wegen Brückenschäden voll gesperrt werden. Was zu beachten ist.

Speyer (dpa/lrs) – Schäden an gleich zwei Brücken haben zu einer kurzfristigen Vollsperrung der Bundesstraße 9 in Speyer gesorgt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz muss die vielbefahrene Bundesstraße von Samstag an bis auf weiteres zwischen dem Autobahnkreuz Speyer im Norden und dem Anschluss zur B39 in beiden Fahrtrichtungen dicht gemacht werden. Davon betroffen sei auch die Landstraße 528 an der Anschlussstelle.

Die Stadt Speyer warnte vor «erheblichen Beeinträchtigen» auf die Verkehrsströme in und um Speyer aufgrund dieser Sperrung. Es würden verschiedene Entlastungsmaßnahmen vorbereitet, unter anderem im ÖPNV. So könne beispielsweise der Shuttle der Linie 561 ab Dienstag kommender Woche bis zum Freitag kostenfrei genutzt werden.

Nun müsse schnelle Klarheit geschaffen werden, wie es weitergehen soll, forderte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die Kommune bat Bürgerinnen und Bürger, Pendler sowie Besucher, wann immer möglich auf Bund und Bahn umzusteigen. Die Stadt richtete aufgrund der Vollsperrung auch ein Bürgertelefon ein.