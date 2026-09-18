Schindler-Biografin in Koblenz „Man braucht keinen Doktortitel, um Menschen zu retten“ Stefan Schalles 18.09.2026, 12:00 Uhr

i Mit ihren Biografien über Oskar und Emilie Schindler erlangte Erika Rosenberg-Band seit den 1990ern internationale Bekanntheit, doch auch fernab der Schriftstellerei ist die 75-Jährige eine besondere Frau, die nun für einen Vortrag nach Koblenz kommt. Angel Medina G.. picture alliance/dpa

Mit Emilie Schindler war sie befreundet, schrieb weltbekannte Biografien über sie und ihren Mann Oskar, blickt aber auch selbst auf ein bewegtes Leben. Mit uns hat Erika Rosenberg-Band darüber gesprochen – und gezeigt, warum auch sie ein Vorbild ist.

Geschichten wie die von Oskar und Emilie Schindler, sagt Erika Rosenberg-Band, „können uns inspirieren“. Wobei sich eben das auch gut über die 75-Jährige selbst sagen lässt. Die Autorin veröffentlichte nicht nur international beachtete Biografien über die Schindlers, sondern setzt sich seit Langem auch für die Erinnerungskultur des Holocaust ein, wurde für ihr Engagement unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.







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