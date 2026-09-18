Vom Höhrer Hof auf der Schmidtenhöhe über Horchheim ist fast nichts geblieben. 1894 brennt das Gebäude ab. Den Rest besorgt die Bundeswehr. Jetzt grasen in den Trümmern Rinder und Büffel. Die Nachfahren des letzten Hofbesitzers gehen auf Spurensuche.
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Vorsichtig öffnet Andreas Haberzettl das Gatter zum Schutzgebiet auf der Schmidtenhöhe. „Da ist Strom drauf“, warnt der Herdenmanager des Nabu. An dem Elektrozaun ist für Wanderer und Radfahrer, die von der Denzerheide über die alte Panzerstraße kommen, erst mal Schluss.