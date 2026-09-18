Wüstung im Truppenübungsplatz Auf Safari zu einem Lost Place auf der Schmidtenhöhe Dirk Eberz 18.09.2026, 10:00 Uhr

i Wasserbüffel bei Koblenz? Auf der Schmidtenhöhe bei Horchheim sind die Tiere als Landschaftspfleger im Einsatz. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz der Bundeswehr sorgen sie zusammen mit Heckrindern und Konikpferden für eine savannenartige Vegetation. Früher befand sich auf dem Militärgelände ein Bauernhof, der zur Wüstung geworden ist. Mirco Klein

Vom Höhrer Hof auf der Schmidtenhöhe über Horchheim ist fast nichts geblieben. 1894 brennt das Gebäude ab. Den Rest besorgt die Bundeswehr. Jetzt grasen in den Trümmern Rinder und Büffel. Die Nachfahren des letzten Hofbesitzers gehen auf Spurensuche.

Vorsichtig öffnet Andreas Haberzettl das Gatter zum Schutzgebiet auf der Schmidtenhöhe. „Da ist Strom drauf“, warnt der Herdenmanager des Nabu. An dem Elektrozaun ist für Wanderer und Radfahrer, die von der Denzerheide über die alte Panzerstraße kommen, erst mal Schluss.







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