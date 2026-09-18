Zum Geburtstag bringen viele Kuchen mit zur Arbeit. Doch wie geht man damit um, wenn es einen Trauerfall gibt? Hier setzt die Arbeit von Christina Gippert an. Sie coacht Unternehmen im Umgang mit Trauer am Arbeitsplatz. Im Podcast gibt sie Einblicke.

In einer neuen Folge von „überLeben“, dem RZ-Podcast über die Themen Tod und Trauer ist Christina Gippert bei Host Nina Borowski im Studio zu Gast. Sie setzt sich mit ihrer Arbeit für ein Enttabuisieren der Themen Tod und Trauer ein. Unter anderem berät und unterstützt sie Unternehmen dabei, einen Umgang mit Trauer am Arbeitsplatz zu finden. Gippert ist dabei eines besonders wichtig: „Bei Trauer geht es nicht nur um den Tod.“ Im Podcast sagt sie: „Trauer kann man nicht vom Arbeitsplatz fernhalten. Wenn mir jemand sagt, dass Trauer am Arbeitsplatz nichts zu suchen hat, dann sage ich immer – dann brauchen wir auch keinen Kuchen am Geburtstag im Büro. Freude ist auch eine Emotion. Nur mit der können wir im Gegensatz zu Trauer umgehen.“

Viele Jahre hat die 47-Jährige, die an der Mosel geboren und aufgewachsen ist, nach ihrem BWL-Studium in verschiedenen Positionen am Parlament in Brüssel gearbeitet. Während dieser Zeit hat sie erste eigene Erfahrungen mit Tod im Arbeitsumfeld gemacht und gemerkt, dass sie in das Thema Trauer am Arbeitsplatz tiefer eintauchen möchte. Gippert hat verschiedene Fort- und Weiterbildungen gemacht. Die heutige Wahl-Koblenzerin ist unter anderem psychologische Beraterin. Sie hat verschiedene Trainerlizenzen und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen Neurowissenschaft, Resilienz und psychische Gesundheit. Zudem gibt sie aktuell „Selensport“-Kurse als eins zu eins Begleitung in Koblenz. Dabei geht es darum mit gezielten Bewegungen, Emotionen zu lösen.

Während ihrer Fortbildungen hat Christina Gippert gemerkt, dass sie selbst auch ein Thema hat, was sie auf den ersten Blick gar nicht mit Trauer in Verbindung gebracht hat: Einen unerfüllten Kinderwunsch. Die Trauer über eine Lebensidee, die so nicht sein wird, über eine Rolle, die sie nicht haben wird, ist schwer greifbar. Und doch ist auch das eine Form von Trauer.

Das ganze Gespräch gibt es ab sofort im Podcast. Jetzt reinhören!

„überLeben“-Staffel zwei – Die Folgen

Jeden Freitag erscheint eine neue Folge.

- Folge 7: „Es wird nie mehr ein Tag so sein wie der davor“ – Bruder Stephan Oppermann (4. September)

- Folge 8: „ Das ist das Härteste, was man erleben kann “ – Christa Albrecht (11. September)

- Folge 9: „Trauer ist Höchstleistung für den Körper“ – Christina Gippert (18. September)

- Folge 10: „Meine Tochter hat viel geheilt“ – Vera Zens (25. September)

- Folge 11: „Auf uns muss man keine Rücksicht nehmen“ – Bianca Schott, Dirk Griesel, Jutta Jellinek (2. Oktober)

- Folge 12: „Wir haben nie nach dem ’warum’ gefragt“ – Maike Vogt (9. Oktober)

- Folge 13: „Ich bin bei mir angekommen“ – Ina Rohlandt (16. Oktober)

Alle Folgen gibt es unter www.ku-rz.de/ueberleben