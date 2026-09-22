Spendenaktion in RLP startet Volksbund sammelt Geld zur Pflege von Kriegsgräbern 22.09.2026, 11:42 Uhr

i Am 11. Oktober beginnt die jährliche Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Rheinland-Pfalz. Leitgedanke: „Gemeinsam für den Frieden“ (Archivbild). Matthias Rietschel. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

2,8 Millionen Kriegstote sind auf den mehr als 830 Kriegsgräberstätten bestattet, um die sich der Volksbund kümmert. Am 11. Oktober beginnt dessen jährliche Haus- und Straßensammlung in Rheinland-Pfalz. Leitgedanke: „Gemeinsam für den Frieden“.

Die Pflege von Kriegsgräbern ist mehr als eine Aufgabe der Vergangenheit: „Sie schafft Orte des Gedenkens und macht sichtbar, wohin Krieg, Gewalt und Hass führen können“, heißt es in einem Aufruf, den der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge kurz vor der demnächst beginnenden diesjährigen Haus- und Straßensammlung veröffentlicht hat.







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