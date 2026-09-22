Die Zahl der älteren Menschen in unserer Gesellschaft wächst. Und damit der Bedarf an individueller Pflege. Welche Möglichkeiten es da gibt und was die Pflegekasse übernimmt, darüber informieren ortsnah die Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz.
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Der Pflegestützpunkt in der Andernacher Hochstraße 37 ist nicht zu übersehen. Das frühere Ladengeschäft in der beliebten und belebten Geschäftsstraße ist Anlaufpunkt für Menschen aus der Stadt und den Stadtteilen. Immerhin: Rund 32 Prozent der knapp 32.