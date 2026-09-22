Gut versorgt in RLP Auf Pflege angewiesen: Wo Betroffene Hilfe finden Michael Stoll 22.09.2026, 06:00 Uhr

i Vor allem ältere Menschen sind auf Pflege angewiesen. Welche Möglichkeiten es in der häuslichen Versorgung gibt, dazu beraten 135 Pflegestützpunkte im Land. Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Die Zahl der älteren Menschen in unserer Gesellschaft wächst. Und damit der Bedarf an individueller Pflege. Welche Möglichkeiten es da gibt und was die Pflegekasse übernimmt, darüber informieren ortsnah die Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz.

Der Pflegestützpunkt in der Andernacher Hochstraße 37 ist nicht zu übersehen. Das frühere Ladengeschäft in der beliebten und belebten Geschäftsstraße ist Anlaufpunkt für Menschen aus der Stadt und den Stadtteilen. Immerhin: Rund 32 Prozent der knapp 32.







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