Der Preis der Kfz-Versicherung hängt nicht nur vom Automodell ab, sondern auch vom Wohnort. Was kommendes Jahr auf Versicherte aus dem Saarland zukommt.

Berlin (dpa/lrs) – Im Saarland liegen Völklingen und Saarbrücken an der Spitze der aktualisierten Kfz-Schadenbilanz der deutschen Autoversicherer. Dort müssen Autofahrerinnen und Autofahrer für Kfz-Haftpflichtversicherungen mehr zahlen als anderswo im Land. Am anderen Ende des Rankings der saarländischen Zulassungsbezirke liegt nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) Sankt Wendel.

Die Häufigkeit von Unfällen und Pannen unterscheidet sich regional stark. Daher richtet sich der Preis von Kfz-Policen nicht nur nach dem Automodell, sondern auch nach dem Wohnort. Der GDV aktualisiert die Regionalklassen jedes Jahr. In der Kfz-Haftpflicht gibt es 12 Regionalklassen – je höher, desto schlechter.

Saarbrücken und Völklingen weisen den Angaben zufolge für 2027 die Regionalklasse 9 auf, Sankt Wendel die Klasse 4. Sankt Ingbert rutscht erneut in eine höhere Klasse, nun ist es die 8. Für den Zulassungsbezirk Merzig/Wadern geht es runter in die Klasse 5.

Auch in der Teilkaskoversicherung, hier gibt es 16 Klassen, geht es für Sankt Ingbert eine Klasse nach oben, in der Vollkaskoversicherung mit 9 Klassen eine nach unten. Auch für Teilkaskoversicherte in Völklingen ergibt sich eine niedrigere Einstufung. In den anderen Bezirken gab es laut GDV in der Teilkasko- und Vollkaskoversicherung keine Änderungen der Klassen.