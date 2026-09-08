Tag des offenen Denkmals
Schockverliebt ins Wohnen im Denkmal
Regina und Thomas Deutsch im prächtigen Treppenhaus der Alten Lateinschule in Diez: Sie haben mit Leidenschaft das denkmalgeschü
Regina und Thomas Deutsch im prächtigen Treppenhaus der Alten Lateinschule in Diez: Sie haben mit Leidenschaft das denkmalgeschützte und genau 700 Jahre alte Haus aufwendig saniert und seine historische Substanz behutsam restauriert.
Claus Ambrosius

Weniger Treppen, weniger Arbeit: So planten Regina und Thomas Deutsch ihr neues Zuhause. Dann verliebten sie sich in die Alte Lateinschule in Diez. Zum Tag des offenen Denkmals öffnen sie ein Haus voller Geschichte – und erzählen von ihrem Abenteuer.

Lesezeit 5 Minuten
Eigentlich wollten sie sich verkleinern. Rund 100 Quadratmeter, alles auf einer Ebene, möglichst mitten in der Altstadt: So stellten sich Regina Deutsch und ihr Mann Thomas ihr neues Zuhause vor. In ihrer Doppelhaushälfte in Taunusstein waren ihnen die Treppen zu viel geworden.
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