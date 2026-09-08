Eine cineastische Zeitreise können die Besucher – passend zur historischen Kulisse – in der Sayner Hütte unternehmen: Gezeigt werden dort Klassiker der Stummfilmära. Den Livesoundtrack hierzu liefert der bekannte Pianist Stefan Graf von Bothmer.
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Die frühen Werke von Stan Laurel und Oliver Hardy – bestens bekannt als „Dick und Doof“ – zählen ebenso wie Fritz Langs „Metropolis“ zu den absoluten Klassikern der Stummfilmära. In der Sayner Hütte in Bendorf lebt diese längst vergangene Zeit nun wieder auf – und wird in guter Tradition musikalisch begleitet durch den international konzertierenden Pianisten Stefan Graf von Bothmer.