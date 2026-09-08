In der Sayner Hütte in Bendorf Mit Dick und Doof ins Stummfilmkonzert 08.09.2026, 12:20 Uhr

i Oliver Hardy (links) und Stan Laurel, hier im Jahr 1938, gelten als das berühmteste Komikerduo der Welt. Ihre frühen Werke sind nun bei einem Stummfilmkonzert in der Sayner Hütte zu sehen. picture-alliance/dpa

Eine cineastische Zeitreise können die Besucher – passend zur historischen Kulisse – in der Sayner Hütte unternehmen: Gezeigt werden dort Klassiker der Stummfilmära. Den Livesoundtrack hierzu liefert der bekannte Pianist Stefan Graf von Bothmer.

Die frühen Werke von Stan Laurel und Oliver Hardy – bestens bekannt als „Dick und Doof“ – zählen ebenso wie Fritz Langs „Metropolis“ zu den absoluten Klassikern der Stummfilmära. In der Sayner Hütte in Bendorf lebt diese längst vergangene Zeit nun wieder auf – und wird in guter Tradition musikalisch begleitet durch den international konzertierenden Pianisten Stefan Graf von Bothmer.







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