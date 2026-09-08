Ausbilder Schmidt mit „Top Lusche de Luxe“ in Koblenz
Leute wie ihn kann die Bundeswehr zurzeit ganz gut gebrauchen – findet Ausbilder Schmidt. Und er verspricht, auch aus den Untauglichsten zumindest eine „Top Lusche de Luxe“ zu machen. Sein gleichnamiges Programm zeigt er nun erstmals in Koblenz.
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Aktuelle Debatten zur Bundeswehr verfolgt Ausbilder Schmidt naturgemäß mit besonderer Aufmerksamkeit: Kommt in Deutschland bald wieder die Wehrpflicht? Und würde er selbst sich darüber freuen? Nein, lautet die klare Antwort des Comedians – vor allem nicht bei dem derzeit vorhandenen Material.