Programm-Premiere im Café Hahn
Ausbilder Schmidt mit „Top Lusche de Luxe“ in Koblenz
Holger Müller alias Ausbilder Schmidt präsentiert sein brandneues Programm im Café Hahn.
Holger Müller alias Ausbilder Schmidt präsentiert sein brandneues Programm im Café Hahn.
Nestor Bachmann. picture-alliance/ dpa

Leute wie ihn kann die Bundeswehr zurzeit ganz gut gebrauchen – findet Ausbilder Schmidt. Und er verspricht, auch aus den Untauglichsten zumindest eine „Top Lusche de Luxe“ zu machen. Sein gleichnamiges Programm zeigt er nun erstmals in Koblenz.

Lesezeit 1 Minute
Aktuelle Debatten zur Bundeswehr verfolgt Ausbilder Schmidt naturgemäß mit besonderer Aufmerksamkeit: Kommt in Deutschland bald wieder die Wehrpflicht? Und würde er selbst sich darüber freuen? Nein, lautet die klare Antwort des Comedians – vor allem nicht bei dem derzeit vorhandenen Material.
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