Neues Projekt für Boppard
EPG-Chef Ehrhardt plant neues Hotel neben dem „Lemabri“
Marco Ehrhardt leitet seit 2003 die Ehrhardt Partner Group (EPG). Am Standort in Boppard-Buchholz hat er nicht nur das erfolgrei
Marco Ehrhardt leitet seit 2003 die Ehrhardt Partner Group (EPG). Am Standort in Boppard-Buchholz hat er nicht nur das erfolgreiche Restaurant „Lembari“ etabliert, er will dort auch ein neues Hotel bauen.
Felix Braun

Ein neues Hotel an einem ungewöhnlichen Standort: Marco Ehrhardt, Chef der Ehrhardt Partner Group (EPG), plant ein 65-Zimmer-Haus im Industriegebiet Boppard-Buchholz – direkt neben dem bekannten Restaurant „Lemabri“. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit dem Restaurant „Lemabari“ hat Unternehmer Marco Ehrhardt seinerzeit den ausschlaggebenden Impuls für eine besondere Adresse für die Gastroszene in der Region gegeben: Mitten im Industriegebiet Boppard-Buchholz gelegen, steht das „Lemabri“ für gehobene Küche, stylisches Ambiente – und Familienfreundlichkeit.
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Rheinland-PfalzGastronomie

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