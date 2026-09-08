Neues Projekt für Boppard EPG-Chef Ehrhardt plant neues Hotel neben dem „Lemabri“ Anke Mersmann 08.09.2026, 14:23 Uhr

i Marco Ehrhardt leitet seit 2003 die Ehrhardt Partner Group (EPG). Am Standort in Boppard-Buchholz hat er nicht nur das erfolgreiche Restaurant „Lembari“ etabliert, er will dort auch ein neues Hotel bauen. Felix Braun

Ein neues Hotel an einem ungewöhnlichen Standort: Marco Ehrhardt, Chef der Ehrhardt Partner Group (EPG), plant ein 65-Zimmer-Haus im Industriegebiet Boppard-Buchholz – direkt neben dem bekannten Restaurant „Lemabri“.

Mit dem Restaurant „Lemabari“ hat Unternehmer Marco Ehrhardt seinerzeit den ausschlaggebenden Impuls für eine besondere Adresse für die Gastroszene in der Region gegeben: Mitten im Industriegebiet Boppard-Buchholz gelegen, steht das „Lemabri“ für gehobene Küche, stylisches Ambiente – und Familienfreundlichkeit.







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