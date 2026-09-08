Ein neues Hotel an einem ungewöhnlichen Standort: Marco Ehrhardt, Chef der Ehrhardt Partner Group (EPG), plant ein 65-Zimmer-Haus im Industriegebiet Boppard-Buchholz – direkt neben dem bekannten Restaurant „Lemabri“.
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Mit dem Restaurant „Lemabari“ hat Unternehmer Marco Ehrhardt seinerzeit den ausschlaggebenden Impuls für eine besondere Adresse für die Gastroszene in der Region gegeben: Mitten im Industriegebiet Boppard-Buchholz gelegen, steht das „Lemabri“ für gehobene Küche, stylisches Ambiente – und Familienfreundlichkeit.