Imuko macht’s möglich Stargeigerin Akiko Suwanai zu Gast in Koblenz 08.09.2026, 17:00 Uhr

i Gehört zu den Stars der klassischen Musikszene und wird nun in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle erwartet: Akiko Suwanai. Marco Borggreve

Ein Welttrio trifft am Wochenende in Koblenz zusammen: Stargeigerin Akiko Suwanai wird bei ihrem Gastspiel von zwei weiteren international gefragten Musikern begleitet. Auf dem Programm: große Emotionen.

Das Internationale Musikfestival Koblenz (Imuko) hat den Anspruch, herausragende Künstler auf die Bühnen der Region zu holen – und eben dem wird die Reihe nun ein weiteres Mal gerecht: Mit Akiko Suwanai nämlich ist an diesen Sonntag, 13. September, um 18 Uhr ein absoluter Weltstar der Klassikszene in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle zu erleben.







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