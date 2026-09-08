Imuko macht’s möglich
Stargeigerin Akiko Suwanai zu Gast in Koblenz
Gehört zu den Stars der klassischen Musikszene und wird nun in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle erwartet: Akiko Suwanai.
Gehört zu den Stars der klassischen Musikszene und wird nun in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle erwartet: Akiko Suwanai.
Marco Borggreve

Ein Welttrio trifft am Wochenende in Koblenz zusammen: Stargeigerin Akiko Suwanai wird bei ihrem Gastspiel von zwei weiteren international gefragten Musikern begleitet. Auf dem Programm: große Emotionen.

Lesezeit 1 Minute
Das Internationale Musikfestival Koblenz (Imuko) hat den Anspruch, herausragende Künstler auf die Bühnen der Region zu holen – und eben dem wird die Reihe nun ein weiteres Mal gerecht: Mit Akiko Suwanai nämlich ist an diesen Sonntag, 13. September, um 18 Uhr ein absoluter Weltstar der Klassikszene in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle zu erleben.
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