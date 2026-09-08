Die CDU nach dem Wahldebakel Eine Partei am Rande der Todeszone Frank Schmidt-Wyk 08.09.2026, 16:00 Uhr

i Historiker Andreas Rödder tat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit konstruktiver Kritik am Kurs der eigenen Partei hervor. Michael Kappeler. picture alliance/dpa

Ist die Brandmauer nun Geschichte? Wenn es nach dem Mainzer Historiker und CDU-Vordenker Andreas Rödder geht, auf jeden Fall. Was er seiner Partei und Kanzler Friedrich Merz nach dem Wahldebakel in Sachsen-Anhalt empfiehlt.

Einer der entschiedensten CDU-internen Gegner der Brandmauer-Politik gegenüber der AfD ist der Mainzer Geschichtsprofessor und konservative Vordenker Andreas Rödder. Der Wahlausgang in Sachsen-Anhalt scheint ihm nun recht zu geben. Von Triumph ist bei ihm jedoch keine Spur, es überwiegt die Sorge um die Zukunft seiner Partei.







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