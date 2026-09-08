Die CDU nach dem Wahldebakel 
Eine Partei am Rande der Todeszone
Historiker Andreas Rödder tat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit konstruktiver Kritik am Kurs der eigenen Partei he
Historiker Andreas Rödder tat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit konstruktiver Kritik am Kurs der eigenen Partei hervor.
Michael Kappeler. picture alliance/dpa

Ist die Brandmauer nun Geschichte? Wenn es nach dem Mainzer Historiker und CDU-Vordenker Andreas Rödder geht, auf jeden Fall. Was er seiner Partei und Kanzler Friedrich Merz nach dem Wahldebakel in Sachsen-Anhalt empfiehlt.    

Lesezeit 4 Minuten
Einer der entschiedensten CDU-internen Gegner der Brandmauer-Politik gegenüber der AfD ist der Mainzer Geschichtsprofessor und konservative Vordenker Andreas Rödder. Der Wahlausgang in Sachsen-Anhalt scheint ihm nun recht zu geben. Von Triumph ist bei ihm jedoch keine Spur, es überwiegt die Sorge um die Zukunft seiner Partei.
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