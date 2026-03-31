Sommerflugplan im Hunsrück
„Viva Mallorca“ und „London Calling“: Die Hahn-Topziele
Ein Ryanair-Jet auf Mallorca - die Chancen, dass er aus dem Hunsrück kommt, stehen gar nicht so schlecht. Palma ist eines der am
Ein Ryanair-Jet auf Mallorca - die Chancen, dass er aus dem Hunsrück kommt, stehen gar nicht so schlecht. Palma ist eines der am häufigsten angeflogenen Ziele am Hahn.
Clara Margais. picture alliance/dpa

Fast 130 Verbindungen je Woche stehen im aktuellen Sommerflugplan am Flughafen Hahn – manche werden nur einmal je Woche angeflogen, andere deutlich häufiger. Wir haben die Liste ausgewertet – und zwei absolute Topdestinationen identifiziert.

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Herrliche Strände, malerische Dörfer, eine faszinierende Bergwelt und eine pulsierende Metropole: kein Wunder, dass Mallorca immer noch und immer wieder eines der Lieblingsreiseziele der Deutschen ist. Wer im nördlichen Rheinland-Pfalz lebt und einen kurzen Weg zum Flughafen zu schätzen weiß, ist mit dem Ziel Palma besonders gut verdient: Stolze 14 Flugverbindungen je Woche gibt es vom Hahn aus auf die Mittelmeerinsel.

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