Sommerflugplan im Hunsrück „Viva Mallorca“ und „London Calling“: Die Hahn-Topziele Tim Kosmetschke 31.03.2026, 13:53 Uhr

i Ein Ryanair-Jet auf Mallorca - die Chancen, dass er aus dem Hunsrück kommt, stehen gar nicht so schlecht. Palma ist eines der am häufigsten angeflogenen Ziele am Hahn. Clara Margais. picture alliance/dpa

Fast 130 Verbindungen je Woche stehen im aktuellen Sommerflugplan am Flughafen Hahn – manche werden nur einmal je Woche angeflogen, andere deutlich häufiger. Wir haben die Liste ausgewertet – und zwei absolute Topdestinationen identifiziert.

Herrliche Strände, malerische Dörfer, eine faszinierende Bergwelt und eine pulsierende Metropole: kein Wunder, dass Mallorca immer noch und immer wieder eines der Lieblingsreiseziele der Deutschen ist. Wer im nördlichen Rheinland-Pfalz lebt und einen kurzen Weg zum Flughafen zu schätzen weiß, ist mit dem Ziel Palma besonders gut verdient: Stolze 14 Flugverbindungen je Woche gibt es vom Hahn aus auf die Mittelmeerinsel.







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