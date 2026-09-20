Vermutlich beim Spielen rutscht ein kleiner Junge in einen Rohrschacht. Die Rettungskräfte sind schnell vor Ort - und schaffen es, das Kind aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Sulzbach (dpa/lrs) - Ein vierjähriger Junge ist im saarländischen Sulzbach in einen schmalen Rohrschacht gestürzt und von Einsatzkräften gerettet worden. Er war im Bereich einer Schule in den Schacht gerutscht und hatte dort zunächst festgesteckt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Bei einer größeren Rettungsaktion sei das Kind dann befreit worden. Es sei ansprechbar und es gehe ihm entsprechend gut. Lediglich ein paar kleinere Blessuren - mutmaßlich Schürfwunden am Bein - habe es sich zugezogen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Der Junge kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

Rettung mit Presslufthammer und Bagger

Der Schacht sei rund drei Meter tief und habe einen Durchmesser von etwa 35 Zentimetern, sagte die Polizeisprecherin. Der Junge soll bisherigen Erkenntnissen zufolge vermutlich beim Spielen die Abdeckung des Schachts abgemacht haben und im Anschluss hineingefallen sein. Das Bewusstsein verlor der Vierjährige bei dem Vorfall nicht. Zunächst war es darum gegangen, ihn so zu stabilisieren, dass er nicht weiter in den Schacht hinunterrutschte.

Die Rettungsmaßnahmen liefen schnell an. Dabei kamen auch schwere Gerätschaften wie Presslufthämmer und ein Bagger zum Einsatz. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich vor Ort um das Wohl des Kindes.